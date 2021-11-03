«Никогда не сталкивался с таким, что происходит сейчас». Хоккейное «Динамо-Минск» накрыл коронавирус  

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт посетовал, что эпидемиологическая ситуация в команде оставляет желать лучшего.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Комментируя домашнее поражение ( 3:7 ) от московских одноклубников, наставник отметил, что «очень обидно, что большое количество наших игроков не смогли принять участие в матче из-за заболевания», потому что «нам не хватало их на льду и это сказалось на игре».

Вудкрофт подчеркнул, что «в своей профессиональной карьере не сталкивался с таким, что происходит сейчас»: «Многие игроки чувствуют недомогание: тренеры, игроки, персонал. Проходим через тяжёлое испытание. После игры обсуждали, что делать и какие шаги предпринимать. У нас небольшой ростер, многие игроки или приболели, или травмированы. В среду будет проведен ещё один тест, после которого будем принимать какие-либо решения. Непросто найти игроков, которые могут попасть в состав, так как нужно проделать большую работу от оценки их возможностей до оформления документов. Будем думать, как действовать в этих условиях. Мы прикладываем все усилия, чтобы выйти из сложившейся ситуации».

Как отмечает пресс-служба «бело-голубых», «ряд игроков в день матча почувствовали недомогание, поэтому, следуя рекомендациям медицинской службы клуба, отправились на углубленное обследование и пропустили игру», хотя 1 ноября все хоккеисты, тренеры и персонал «зубров» сдали ПЦР-тесты на COVID-19 и получили отрицательные результаты.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

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