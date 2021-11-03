Прошли первые матчи четвертого тура Лиги чемпионов
Во вторник прошли восемь матчей в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022, в них было забито 27 голов.
Вот все результаты:
Группа E
- Бавария — Бенфика — 5:2;
- Динамо (К) — Барселона — 0:1.
Турнирная таблица:
- Бавария — 12
- Барселона — 6
- Бенфика — 4
- Динамо — 1
Группа F
- Вильярреал — Янг Бойз — 2:0;
- Аталанта — Манчестер Юнайтед — 2:2.
Турнирная таблица:
- Манчестер Юнайтед — 7
- Вильярреал — 7
- Аталанта — 5
- Янг Бойз — 3
Группа G
- Вольфсбург — Ред Булл Зальцбург — 2:1;
- Севилья — Лилль — 1:2.
Турнирная таблица:
- Ред Булл Зальцбург — 7
- Лилль — 5
- Вольфсбург — 5
- Севилья — 3
Группа H
- Мальме — Челси — 0:1;
- Ювентус — Зенит — 4:2.
Турнирная таблица:
- Ювентус — 12
- Челси — 9
- Зенит — 3
- Мальме — 0
Сегодня пройдет еще восемь поединков:
Группа A
- РБ Лейпциг — ПСЖ;
- Манчестер Сити — Брюгге.
Группа B
- Милан — Порту;
- Ливерпуль — Атлетико.
Группа C
- Боруссия — Аякс;
- Спортинг — Бешикташ.
Группа D
- Реал — Шахтер;
- Шериф — Интер.