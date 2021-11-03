Прошли первые матчи четвертого тура Лиги чемпионов

Во вторник прошли восемь матчей в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022, в них было забито 27 голов.

Фото из микроблога УЕФА

Вот все результаты:

Группа E

Бавария — Бенфика — 5:2;

Динамо (К) — Барселона — 0:1.

Турнирная таблица:

Бавария — 12 Барселона — 6 Бенфика — 4 Динамо — 1

Группа F

Вильярреал — Янг Бойз — 2:0;

Аталанта — Манчестер Юнайтед — 2:2.

Турнирная таблица:

Манчестер Юнайтед — 7 Вильярреал — 7 Аталанта — 5 Янг Бойз — 3

Группа G

Вольфсбург — Ред Булл Зальцбург — 2:1;

Севилья — Лилль — 1:2.

Турнирная таблица:

Ред Булл Зальцбург — 7 Лилль — 5 Вольфсбург — 5 Севилья — 3

Группа H

Мальме — Челси — 0:1;

Ювентус — Зенит — 4:2.

Турнирная таблица:

Ювентус — 12 Челси — 9 Зенит — 3 Мальме — 0

Сегодня пройдет еще восемь поединков:

Группа A

РБ Лейпциг — ПСЖ;

Манчестер Сити — Брюгге.

Группа B

Милан — Порту;

Ливерпуль — Атлетико.

Группа C

Боруссия — Аякс;

Спортинг — Бешикташ.

Группа D

Реал — Шахтер;

Шериф — Интер.