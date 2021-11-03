Прошли первые матчи четвертого тура Лиги чемпионов

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Во вторник прошли восемь матчей в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022, в них было забито 27 голов.

Фото из микроблога УЕФА

Вот все результаты:

Группа E

  • Бавария — Бенфика — 5:2;
  • Динамо (К) — Барселона — 0:1.           

Турнирная таблица:

  1. Бавария — 12
  2. Барселона — 6
  3. Бенфика — 4    
  4. Динамо — 1

Группа F

  • Вильярреал — Янг Бойз — 2:0;
  • Аталанта — Манчестер Юнайтед — 2:2.

Турнирная таблица:    

  1. Манчестер Юнайтед — 7
  2. Вильярреал — 7
  3. Аталанта — 5
  4. Янг Бойз — 3

Группа G

  • Вольфсбург — Ред Булл Зальцбург — 2:1;
  • Севилья — Лилль — 1:2.

Турнирная таблица:    

  1. Ред Булл Зальцбург — 7
  2. Лилль — 5
  3. Вольфсбург — 5
  4. Севилья — 3

Группа H

  • Мальме — Челси — 0:1;
  • Ювентус — Зенит — 4:2.           

Турнирная таблица:    

  1. Ювентус — 12
  2. Челси — 9
  3. Зенит — 3
  4. Мальме — 0

Сегодня пройдет еще восемь поединков:

Группа A

  • РБ Лейпциг — ПСЖ;
  • Манчестер Сити — Брюгге.

Группа B

  • Милан — Порту;
  • Ливерпуль — Атлетико.

Группа C

  • Боруссия — Аякс;
  • Спортинг — Бешикташ.

Группа D

  • Реал — Шахтер;
  • Шериф — Интер.

 

 

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Тэги: Лига чемпионов

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