Google заблокировал ютьюб-каналы почти всех белорусских компаний, которые попали под санкции США

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«Белшина», «Беларуськалий», «Неман», «Нафтан», «Бремино Групп», «Лакокраска», «Дана Холдингс», а также ГУВД Мингорисполкома, УВД Брестской и Гомельской областей лишились своих официальных каналов на платформе YouTube.

«Народное антикризисное управление направило письмо руководству YouTube, чтобы ускорить процесс исполнения уже принятых санкций. Мы благодарим за помощь в организации письма наших партнеров из "Стоп-Пропаганды"», — указано в сообщении телеграм-канала Павла Латушко, который возглавляет НАУ.
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Тэги: санкции против режима Лукашенко YouTube

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