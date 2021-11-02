Google заблокировал ютьюб-каналы почти всех белорусских компаний, которые попали под санкции США

«Белшина», «Беларуськалий», «Неман», «Нафтан», «Бремино Групп», «Лакокраска», «Дана Холдингс», а также ГУВД Мингорисполкома, УВД Брестской и Гомельской областей лишились своих официальных каналов на платформе YouTube.

«Народное антикризисное управление направило письмо руководству YouTube, чтобы ускорить процесс исполнения уже принятых санкций. Мы благодарим за помощь в организации письма наших партнеров из "Стоп-Пропаганды"», — указано в сообщении телеграм-канала Павла Латушко, который возглавляет НАУ.