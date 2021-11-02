Как сообщил Национальный правовой интернет-портал, Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

В соответствии с постановлением Совета министров от 29 октября № 621 в Беларуси предусмотрено изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин составят: на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — 71,2 доллара за 1 т (ранее — 62,8); на прямогонный бензин — 39,1 доллара за 1 т (ранее — 34,5); на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — 21,3 доллара за 1 т (ранее — 18,8).

Постановление вступило в силу 1 ноября. Ранее пошлины изменялись 1 октября, они были снижены.