Лукашенко приказал создать реестр рекламораспространителей

В Беларуси будет создан реестр рекламораспространителей. Такая норма заложена в указе № 426 «О размещении (распространении) рекламы», подписанном 2 ноября Александром Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, документ предусматривает создание с 1 января 2022 года государственного информационного ресурса «Реестр рекламораспространителей». Формировать и вести его будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Разместят реестр в открытом доступе на официальном сайте МАРТ.

В сообщении пресс-службы говорится, что с 1 февраля 2022 года оказание услуг по размещению рекламы рекламораспространителем, не включенным в реестр, является незаконным и запрещается. Без включения в реестр рекламораспространители могут оказывать услуги по размещению рекламы, перечисленные в приложении к указу. Это, в частности, услуги по размещению наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах и внутри их салонов, рекламы посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты, рекламы в зданиях, рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному средству массовой информации, и иные виды рекламы, определенные Советом министров.

Правительство установит порядок формирования реестра, состав включаемых в него сведений, а также порядок взаимодействия государственных органов и иных государственных организаций по вопросам его ведения.