БАЖ: За год ситуация в белорусском медиасекторе критически ухудшилась

За год, прошедший после президентских выборов, ситуация в белорусском медиасекторе критически ухудшилась. Такой вывод содержится в электронном бюллетене «СМИ в Беларуси», который издается лишенной госрегистрации Белорусской ассоциацией журналистов.

«В 2021 году в Беларуси продолжилась тенденция ограничения прав журналистов и ужесточения условий их работы, которая возникла в августе 2020 года», — отмечается в издании, передает БелаПАН.

В частности, с начала года до конца сентября БАЖ зафиксировал 101 задержание представителей медиа, в том числе аккредитованных иностранных журналистов Люции Чирки (Швейцария) и Николаса Конолли (Германия).

В 32 случаях журналистов штрафовали по статье 23.5 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации) за сотрудничество с зарубежными СМИ без аккредитации, в 17 — по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, к которому приравнивалось их освещение. Кроме того, журналистов судили на основании статей 24.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), 19.1 (мелкое хулиганство) и 19.11 (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

В 23 случаях журналисты наказывались административным арестом, который они отбывали «в переполненных камерах, без спальных мест, без предметов гигиены и т.д.».

«С 8 июля 2021 года белорусские власти начали осуществлять скоординированные массовые репрессии в отношении независимых журналистов и СМИ, фактически направленные на уничтожение независимого медиасектора. Это происходило в рамках так называемой спецоперации по установлению участников деструктивных чатов», — говорится в бюллетене.

Одним из наиболее серьезных вызовов, с которым столкнулись независимые журналисты Беларуси, по мнению его авторов, стало «беспрецедентное по масштабам уголовное преследование». «Криминализация деятельности сотрудников независимых СМИ в Беларуси выразилась как в привлечении к ответственности за освещение событий, происходящих в стране, так и в обвинении в экономических преступлениях», — отмечают они.

С начала года четыре журналиста были осуждены по уголовным делам — Катерина Борисевич (признанный экстремистским портал, шесть месяцев лишения свободы, освобождена), Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова (признанный экстремистским телеканал, по два года лишения свободы), Сергей Гордиевич (брестский региональный сайт 1rеg.bу, 18 месяцев лишения свободы).

С 24 июня 2021 года в закрытом режиме проходит суд над блогером и консультантом «Радыё Свабода» Игорем Лосиком.

По состоянию на 2 ноября в неволе находятся 28 представителей медиа.

Согласно данным БАЖ, всего после президентских выборов журналисты задерживались в Беларуси более 500 раз, более 130 представителей медиа были приговорены к административному аресту, 68 столкнулись с насилием или были ранены, более 60 находятся под уголовным преследованием.

В офисах большинства независимых национальных и региональных медиаорганизаций и квартирах их сотрудников прошло около 140 обысков и осмотров, сопровождавшихся изъятием техники, документов и денег. Власти ограничили доступ к более чем 100 общественно-политическим сайтам и сайтам медиа, отмечается в бюллетене.

«Под преследование попали и поддерживающие медиа организации. Власти лишили юридического статуса более 270 общественных организаций, включая Белорусскую ассоциацию журналистов и Белорусский ПЕН-центр, лидером которого является нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Уголовному преследованию подвергались сотрудники "Пресс-клуба", который также ликвидирован», — подчеркнули в БАЖ.