Беларусь начала поставлять электричество в Украину в режиме аварийной помощи

В рамках договора об оказании аварийной помощи 2 ноября Беларусь начала поставлять электроэнергию в Украину, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

Отмечается, что поставки мощностью 500 МВт начались в 14:00 и продлятся до 21:00.

«Поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет», — проинформировали в Минэнерго.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 ноября на брифинге заявил, что возобновление импорта электроэнергии из Беларуси возможно при неблагоприятных погодных условиях этой зимой.

Чиновник обратил внимание на то, что Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), не продлила действовавший до 1 ноября запрет на импорт белорусского электричества, потому «физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Республики Беларусь существует».