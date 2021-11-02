Генпрокуратура просит суд признать «Супраціў» террористической организацией

Генпрокурор Беларуси направил в Верховный суд заявление о признании протестной организации «Супраціў» (в том числе входящих в нее инициатив «Кибер-партизаны», «Дружины Народной Самообороны — ДНС», «Буслы ляцяць») террористической и запрете ее деятельности на территории Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, заявление отправлено по предложению КГБ.

«Ключевые цели создания и деятельности формирования — объединение радикально настроенных граждан для последующего склонения их к участию в несанкционированных акциях протеста с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма; дискредитация органов государственной власти и управления; насильственное изменение конституционного строя республики», — утверждают в Генпрокуратуре.