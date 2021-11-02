Бывшего омоновца осудили на три года «химии» за участие в протестах

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В суде Московского района бывшего сотрудника ОМОН Максима Климовича осудили на три года «домашней химии» за участие в протестах, сообщают правозащитники «Весны».

Мужчину, который уволился из ОМОН еще в 2012 году, обвинили в перекрытии дорог сцепкой на акции протеста 9 августа — его вычислили по фото.

Максим Климович уехал в Польшу, но был вынужден вернуться в этом году. Его задержали спустя несколько дней после приезда.

Судья Юрий Машкетов приговорил мужчину к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, и освободил его в зале суда.
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Тэги: ОМОН домашняя химия Персона: Максим Климович Город: Брест

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