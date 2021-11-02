Украина ввела экономические санкции против зарегистрированной в Минске торговой компании «НСК Трейд»

Президент Украины Владимир Зеленский 30 октября подписал указ № 558/2021, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 15 октября «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В дополнении к этому решению СНБО, опубликованному на сайте офиса украинского президента, перечислены шесть юридических лиц, на которые распространяются санкции. Помимо российских компаний «Торгсервис 324», «Ренессансмед», «Глобалтрейд», а также крымских «Градоплан-Крым» и «Крымпродукт» в списке фигурирует зарегистрированное в Минске общество с ограниченной ответственностью «НСК Трейд», передает БелаПАН.

По данным онлайн-сервиса проверки контрагентов BizInspect.by, ООО «НСК Трейд» занимается неспециализированной оптовой торговлей товарами.

В соответствии с решением СНБО белорусская компания подвергнута блокировке активов, полному прекращению торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. В отношении нее принимаются меры по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины, приостанавливается выполнение экономических и финансовых обязательств.

Вводится полный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитированным лицом, находящимся под санкциями, аннулируются лицензии и другие разрешения, необходимые для ведения определенного вида деятельности, вводятся запреты на участие в приватизации и аренде государственного имущества, осуществление публичных закупок, реализацию товаров, работ и услуг.

Среди прочего компании запрещено использовать на территории Украины логотипы торговых марок MERE, «Светофор», «Світофор» и «Маяк».

В середине лета украинские СМИ сообщили о намерении российской торговой сети «Светофор» возобновить работу в Украине закрытого в 2020 году магазина и открыть новые точки под торговой маркой MERE.

За выход MERE на украинский рынок и развитие сети отвечает компания «Альянстрейдсервис», бенефициаром которой, как утверждалось, является минская компания «НСК Трейд». Конечным бенефициаром был указан основатель сети «Светофор» Сергей Шнайдер.

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