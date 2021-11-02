Россия о поставках ЗРК С-400 в Беларусь: скидки или бонусы просят все

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев не исключил поставки в Беларусь зенитного ракетного комплекса С-400.

ЗРК С-400. Фото ru.rt.com

Как отметил он, «в конце концов, в одном Союзном государстве живем... Естественно, нам небезразлично, насколько [его] воздушное пространство будет защищено».

В интервью РБК чиновник пояснил, может ли Москва сделать скидку Минску: «Говорить заранее о каких-то скидках или о финальной цене сделки как минимум некорректно».

Шугаев отметил, что российская сторона будет исходить из «потребностей белорусской стороны и наших возможностей». Руководитель ФСВТС также подчеркнул, что скидки или бонусы на продукцию российского военпрома «просят все без исключения», потому что это «нормальная практика».

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