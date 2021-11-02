Биржа: евро резко взлетел на торгах 2 ноября
Европейская валюта существенно укрепилась по итогу торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 ноября.
Евро вырос сразу на 0,202 пункта — 2,8388 белорусского рубля.
Доллар добавил 0,008 пункта — 2,4458 белорусского рубля.
Российский рубль упал и сегодня — 3,4216 белорусского рубля за 100 российских (-0,0151 пункта).
Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара за десять месяцев
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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