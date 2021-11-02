Биржа: евро резко взлетел на торгах 2 ноября

Европейская валюта существенно укрепилась по итогу торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 ноября.

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Евро вырос сразу на 0,202 пункта — 2,8388 белорусского рубля.

Доллар добавил 0,008 пункта — 2,4458 белорусского рубля.

Российский рубль упал и сегодня — 3,4216 белорусского рубля за 100 российских (-0,0151 пункта).

Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара за десять месяцев снизился на 7,52% (с 2,6194 до 2,4225 рубля).

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , на ушедшей рабочей неделе (25-29 октября) на БВФБ отсалютовали падением .

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