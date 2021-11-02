Квалификация Александра Бирилова (адвокат журналиста Почобута) признана «не полностью отвечающей требованиям законодательства»

Квалификация адвоката Александра Бирилова, который защищает политзаключенного журналиста Анджея Почобута, является «не полностью отвечающей требованиям законодательства». Такое решение вынесла 1 ноября квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси, сообщает Министерство юстиции.

Как отмечает ведомство, основными задачами аттестации адвокатов являются оценка знаний законодательства; соблюдение законодательства об адвокатуре; оценка деловых и личностных качеств; определение возможности выполнения своих профессиональных обязанностей в случае выявления фактов, свидетельствующих о его недостаточной квалификации.

Помимо Бирилова «не полностью отвечающей требованиям законодательства» признана квалификация адвоката Андрея Неведовского.

Им дали полгода, чтобы выполнить рекомендации комиссии, после чего будет проведена новая аттестация.

Также квалификационная комиссия вынесла решение о невозможности выполнения адвокатами Ириной Воронковой и Игорем Петрашевичем своих профессиональных обязанностей «вследствие недостаточной квалификации».

«В ходе аттестации отдельные адвокаты показали недостаточный уровень знаний законодательства, необходимый для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации», — заявляет Минюст.

В течение последнего месяца лицензии лишили нескольких адвокатов, защищающих политзаключенных. В том числе дисциплинарные комиссии Минской городской коллегии адвокатов вынесли решения об исключении защитников экс-банкира Виктора Бабарико Натальи Мацкевич и Евгения Пыльченко. Таким образом, на сегодняшний день бывший претендент на пост президента Беларуси, приговоренный к 14 годам заключения, остался без адвокатов.

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