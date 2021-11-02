Головченко уволил трех первых заместителей министров

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Сегодня опубликовано кадровое постановление Совета министров, которое подписал глава правительства Роман Головченко.

Как указано в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, своих высоких постов лишились:

Елена Богдан — уволена с должности первого заместителя министра здравоохранения в связи с переходом на другую работу (новая должность — глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома);

Александр Гурьянов — уволен по соглашению сторон с должности первого заместителя министра иностранных дел;

Сергей Задиран — уволен по слоглашению сторон с должности первого заместителя министра юстиции.
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Тэги: кадровая политика Персона: Роман Головченко Елена Богдан Александр Гурьянов Сергей Задиран

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