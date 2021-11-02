Лукашенко вручил орден Роме Когодовскому и провел для него экскурсию по своему кабинету

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Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил орден «За личное мужество» Роме Когодовскому, спасшему младшего брата из огня, а также врачам, которые принимали непосредственное участие в лечении подростка.

Как отмечает телеграм-канал Минздрава, государственными наградами и благодарностями президента отмечены специалисты столичной больницы скорой помощи Минска: комбустиолог-хирург (заведующий) детского ожогового отделения Игорь Зеленко, анестезиолог-реаниматолог Марина Маркевич, врач — анестезиолог-реаниматолог, завотделением анестезиологии и реанимации Лариса Золотухина, операционная медсестра операционного отделения Валентина Казарезова и декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Минздрава Алексей Часнойть.

По информации телеграм-канала «Пул первого», Александр Лукашенко после вручения ордена провел для подростка экскурсию по своему кабинету.

28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района произошел пожар в доме. 12-летний Рома Когодовский на руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню, передал его людям и потерял сознание.

У Ромы было обожжено более 60% тела. Он перенес 22 операции.

 

 

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Тэги: награды Персона: Роман Когодовский Александр Лукашенко Игорь Зеленко Марина Маркевич Лариса Золотухина Валентина Казарезова Алексей Часнойть

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