Доллар продолжает набирать вес

Американская валюта открывает вторые торги подряд укреплением своих позиций (вчера она добавляла утром 0,0124 пункта, но по итогам своей сессии выросла на 0,0152 пункта).

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Сегодня доллар растет скромнее, всего на 0,0062 пункта — 2,444 белорусского рубля. Более серьезно подскочил евро — 2,8365 белорусского рубля (+ 0,0179 пункта).

А вот российский рубль продолжает падать даже несмотря на рост мировых цен на «черное золото» . «Минус» утром во вторник составляет 0,0134 пункта — 3,4233 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара за десять месяцев снизился на 7,52% (с 2,6194 до 2,4225 рубля).

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , на ушедшей рабочей неделе (25-29 октября) на БВФБ отсалютовали падением .

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