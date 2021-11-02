Доллар продолжает набирать вес
Американская валюта открывает вторые торги подряд укреплением своих позиций (вчера она
Сегодня доллар растет скромнее, всего на 0,0062 пункта — 2,444 белорусского рубля. Более серьезно подскочил евро — 2,8365 белорусского рубля (+ 0,0179 пункта).
А вот российский рубль продолжает падать даже несмотря на
Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара за десять месяцев
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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