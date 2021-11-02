Еще три интернет-ресурса признаны экстремистскими формированиями

Интернет-ресурсы «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя» признаны экстремистскими формированиями, сообщает МВД Беларуси.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя», экстремистскими формированиями и запрете их деятельности», — говорится в сообщении.

29 октября телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA также были признаны экстремистским формированием.

Всего на сегодня в список экстремистских формирований включено десять инициатив и групп, объединенных посредством телеграм-каналов и чатов.

12 октября Совет министров принял постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Как пояснили в МВД, документ дал «старт работе правоохранительных органов по юридическому признанию групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями».

Решение о признании групп граждан экстремистским формированием принимают МВД или КГБ. Создатели, организаторы и участники таких формирований будут привлекаться к ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования либо участие в нем, до 10 лет лишения свободы), пояснили в МВД.

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