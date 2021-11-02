Ночью на пожаре в Рогачеве погибли два человека

Два человека погибли сегодня ночью в результате пожара в частном доме на улице Розы Люксембург.

По информации районного отдела МЧС, в ходе тушения огня в доме были обнаружены тела 58-летней хозяйки жилища и совместно проживавшего с ней 33-летнего мужчины.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

По данным ведомства, всего с начала года на территории страны произошло 5205 пожаров (за аналогичный период — 4974), на которых погибло 517 человек (475).