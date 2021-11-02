Правозащитники: в Петербурге задержана белоруска, против которой на родине за протесты возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге российские правоохранители задержали 24-летнюю белоруску Яну Пинчук, в отношении которой в Беларуси возбуждено уголовное дело в связи с протестами, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

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По информации правозащитников, девушка уехала из Беларуси около года назад. В Беларуси она была объявлена в розыск.

Пинчук, которая работала в России официанткой, была задержана утром 1 ноября сотрудниками российского уголовного розыска.

По словам ее парня, девушка свободно перемещалась между Москвой и Санкт-Петербургом, даже не подозревая, что в Беларуси в ее отношении возбуждено уголовное дело (по предварительной информации правозащитников — по статьям о разжигании вражды и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Вечером 1 ноября Яну Пинчук из 16-го отдела полиции на Васильевском острове доставили в прокуратуру. С ней работает адвокат.

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