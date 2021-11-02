Мировые цены на нефть вновь растут — что будет с валютой

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

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По данным на 09:00 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

Brent — 84,95 доллара за баррель (+0,28%);

WTI — 84,17 доллара за баррель (+0,14%).

Отметим, что аналитики и эксперты рынка ТЭК на этой неделе будут пристально следить за результатами очередного заседания профильных министров стран, входящих в ОПЕК+ (ожидается, что оно пройдет 4 ноября и примет решение об очередном увеличении добычи нефти в декабре).

Напомним, вчера на фоне падающей цены на нефть , американская валюта продемонстрировала существенный рост . Как будет сегодня, узнаем после 10:00, когда откроются очередные торги на БВФБ.

Вместе с тем, стоит отметить, что доллар и евро немного растут по отношению к российскому рублю на «Московской бирже»: «американец» добавляет 0,04 пункта, а «европеец» — 0,12 пункта.