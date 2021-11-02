Первый блин комом. Белорус Алексей Протас дебютировал в НХЛ

Белорусский нападающий Алексей Протас провел первый матч в Национальной хоккейной лиге.

Фото из архива ХК «Вашингтон Кэпиталс»

Сегодня ночью форвард провел несколько минут в матче его «Вашингтона» с «Тампой». Столичная команда уступила — 2:3 (отметим, что впервые в сезоне лидер Александр Овечкин не заработал ни одного очка по системе «гол+пас»).

Напомним, 10 июля 2019 года стало известно, что выбранный в третьем раунде драфта-2019 под общим 91-м номером белорусский форвард Алексей Протас заключил трехлетнее соглашение новичка с «Вашингтон Кэпиталс».

В нынешнем регулярном чемпионате самой престижной хоккейной лиги мира выступает еще один белорус — нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович, который, хоть и регулярно выходит на лед, пока результативными баллами не отметился .