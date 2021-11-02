Отбор-2022. Смогут ли белорусы громко хлопнуть дверью
На следующей неделе национальная сборная Беларуси по футболу проведет заключительный поединок отборочного турнира к
Наставник команды Георгий Кондратьев вызвал на сбор (7-17 ноября) 23 футболистов:
- вратари: Сергей Черник («Шахтер»), Егор Хаткевич («Динамо-Минск»), Павел Павлюченко («Рух»);
- защитники: Никита Наумов, Максим Швецов (оба — «Динамо-Минск»), Николай Золотов («Колос», Украина), Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (оба — «Рух») Роман Бегунов, Глеб Шевченко (оба — «Шахтер»), Руслан Юденков («Гомель»), Артем Сокол («Энергетик-БГУ»);
- полузащитники: Владислав Климович, Иван Бахар, Александр Селява (все — «Динамо-Минск»), Евгений Яблонский (БАТЭ), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Павел Седько («Торпедо», Россия), Руслан Лисакович («Ислочь»), Артем Концевой («Рух»);
- нападающие: Виталий Лисакович («Локомотив», Россия), Дмитрий Антилевский («Торпедо-БелАЗ»), Андрей Соловей («Гомель»).
Соперниками белорусов будут:
- 13.11. — Уэльс («Кардифф Сити», начало в 22:45);
- 16.11. — Иордания («Динамо», 20:00).
Ну а пока турнирное положение в группе Е следующее:
- Бельгия — 16 очков (после 6 матчей),
- Чехия — 11 (7),
- Уэльс — 11 (6),
- Эстония — 4 (6),
- Беларусь — 3 (7).
Расписание оставшихся матчей в нашем квинтете:
13.11.
- Бельгия — Эстония;
- Уэльс — БЕЛАРУСЬ.
16.11.
- Чехия — Эстония;
- Уэльс — Бельгия.
Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.