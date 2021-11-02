Отбор-2022. Смогут ли белорусы громко хлопнуть дверью

На следующей неделе национальная сборная Беларуси по футболу проведет заключительный поединок отборочного турнира к чемпионату мира 2022 , после чего сыграет товарищеский матч.

Наставник команды Георгий Кондратьев вызвал на сбор (7-17 ноября) 23 футболистов:

вратари: Сергей Черник («Шахтер»), Егор Хаткевич («Динамо-Минск»), Павел Павлюченко («Рух»);

защитники: Никита Наумов, Максим Швецов (оба — «Динамо-Минск»), Николай Золотов («Колос», Украина), Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (оба — «Рух») Роман Бегунов, Глеб Шевченко (оба — «Шахтер»), Руслан Юденков («Гомель»), Артем Сокол («Энергетик-БГУ»);

полузащитники: Владислав Климович, Иван Бахар, Александр Селява (все — «Динамо-Минск»), Евгений Яблонский (БАТЭ), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Павел Седько («Торпедо», Россия), Руслан Лисакович («Ислочь»), Артем Концевой («Рух»);

нападающие: Виталий Лисакович («Локомотив», Россия), Дмитрий Антилевский («Торпедо-БелАЗ»), Андрей Соловей («Гомель»).

Соперниками белорусов будут:

13.11. — Уэльс («Кардифф Сити», начало в 22:45);

16.11. — Иордания («Динамо», 20:00).

Ну а пока турнирное положение в группе Е следующее:

Бельгия — 16 очков (после 6 матчей), Чехия — 11 (7), Уэльс — 11 (6), Эстония — 4 (6), Беларусь — 3 (7).

Расписание оставшихся матчей в нашем квинтете:

13.11.

Бельгия — Эстония;

Уэльс — БЕЛАРУСЬ.

16.11.

Чехия — Эстония;

Уэльс — Бельгия.

Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.