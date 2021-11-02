Отбор-2022. Смогут ли белорусы громко хлопнуть дверью

/ Спорт
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На следующей неделе национальная сборная Беларуси по футболу проведет заключительный поединок отборочного турнира к  чемпионату мира 2022, после чего сыграет товарищеский матч.

Наставник команды Георгий Кондратьев вызвал на сбор (7-17 ноября) 23 футболистов:

  • вратари: Сергей Черник («Шахтер»), Егор Хаткевич («Динамо-Минск»), Павел Павлюченко («Рух»);
  • защитники: Никита Наумов, Максим Швецов (оба — «Динамо-Минск»), Николай Золотов («Колос»,  Украина), Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (оба — «Рух») Роман Бегунов, Глеб Шевченко (оба — «Шахтер»), Руслан Юденков («Гомель»), Артем Сокол («Энергетик-БГУ»);
  • полузащитники: Владислав Климович, Иван Бахар, Александр Селява (все — «Динамо-Минск»), Евгений Яблонский (БАТЭ), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Павел Седько («Торпедо», Россия), Руслан Лисакович («Ислочь»), Артем Концевой («Рух»);
  • нападающие: Виталий Лисакович («Локомотив», Россия), Дмитрий Антилевский («Торпедо-БелАЗ»), Андрей Соловей («Гомель»).

Соперниками белорусов будут:

  • 13.11. — Уэльс («Кардифф Сити», начало в 22:45);
  • 16.11. — Иордания («Динамо», 20:00).

Ну а пока турнирное положение в группе Е следующее:

  1. Бельгия — 16 очков (после 6 матчей),
  2. Чехия — 11 (7),
  3. Уэльс — 11 (6),
  4. Эстония — 4 (6),
  5. Беларусь — 3 (7).

Расписание оставшихся матчей в нашем квинтете:

13.11.

  • Бельгия — Эстония;
  • Уэльс — БЕЛАРУСЬ.

16.11.

  • Чехия — Эстония;
  • Уэльс — Бельгия.

Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

 

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Сюжет: ЧМ-2022 по футболу
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Тэги: футбол-сборная футбол-ЧМ-2022

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