Беларусь ожидает фронтальный раздел

Сегодня днем на погоду в республике окажет влияние малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с территории Украины.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный (днем по западу местами порывистый).

Атмосферное давление будет падать.

Температура воздуха в регионах:

Брест +10..+12°C (ветер порывами до 12 м/с);

Витебск +6..+8°C (ветер юго-восточный, 4-9 м/с);

Гомель +7..+9°C (ветер 4-9 м/с);

Гродно +10..+12°C (ветер порывами до 12 м/с);

Могилев +7..+9°C (ветер 4-9 м/с);

Минск +7..+9°C (ветер 4-9 м/с).