Беларусь ожидает фронтальный раздел

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Сегодня днем на погоду в республике окажет влияние малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с территории  Украины.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный (днем по западу местами порывистый).

Атмосферное давление будет падать.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +10..+12°C (ветер порывами до 12 м/с);
  • Витебск +6..+8°C (ветер юго-восточный, 4-9 м/с);
  • Гомель +7..+9°C (ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +10..+12°C (ветер порывами до 12 м/с);
  • Могилев +7..+9°C (ветер 4-9 м/с);
  • Минск +7..+9°C (ветер 4-9 м/с).

 

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Тэги: прогноз погоды

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