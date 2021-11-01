Журналиста Сергея Неровного оштрафовали на 580 рублей за «лайки» в «Фейсбуке»

Кричевский журналист Сергей Неровный оштрафован на 20 базовых величин (580 рублей) за «лайки» в социальной сети «Фейсбук». Решение принял местный райсуд (судья Елена Азаренко), сообщает телеграм-канал «БАЖ».

По мнению судьи, своими «лайками» (сжатая в кулак рука с поднятым большим пальцем как знак одобрения) на страницах признанных властями экстремистскими крупного портала и вещающего из соседней страны телеканала Неровный распространял экстремистские материалы (ст. 19.11 КоАП).

Сам журналист заявил, что сделал это, когда массмедиа еще не были признаны экстремистскими. Он намерен обжаловать штраф в Могилевском областном суде.

На основании ст. 19.11 Неровного задерживали на трое суток 17 и 20 октября.

Сергей Неровный — бывший редактор кричевской негосударственной газеты «Вольны горад», известен также публикациями в газете «Народная Воля».