Житель Светлогорска разбил стекло милицейского автомобиля

Утром 31 октября в милицию поступило сообщение о 32-летнем мужчине, который угрожал ножом родственнику и соседям, которые пытались его успокоить.

Когда сотрудники департамента охраны прибыли по адресу, окровавленный мужчина с разбега запрыгнул на капот служебного автомобиля и разбил лобовое стекло.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержанному 32 года, в момент инцидента он был трезв, но мотив своего поступка объяснить не смог.