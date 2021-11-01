Житель Светлогорска разбил стекло милицейского автомобиля

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Утром 31 октября в милицию поступило сообщение о 32-летнем мужчине, который угрожал ножом родственнику и соседям, которые пытались его успокоить.

Когда сотрудники департамента охраны прибыли по адресу, окровавленный мужчина с разбега запрыгнул на капот служебного автомобиля и разбил лобовое стекло.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержанному 32 года, в момент инцидента он был трезв, но мотив своего поступка объяснить не смог.
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Тэги: департамент охраны МВД милиция Город: Светлогорск

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