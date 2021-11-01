Минздрав заявил о снижении количества госпитализированных с коронавирусом на 2—10%

Последние семь-девять дней наблюдается уменьшение количества госпитализированных пациентов с коронавирусом на 2—10%, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Алексей Щербинский.

По его словам, клиники, перепрофилированные для лечения больных с COVID-19, возвращаются к оказанию плановой помощи.

«Еще в начале пандемии были сформированы планы обратного перепрофилирования из красной зоны в чистый режим. На сегодня эти планы начали реализовываться. Данные изменения происходят с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Мы анализируем количество новых случаев ежедневно, еженедельную статистику, и на основании этого принимается решение», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

«Сегодня в первую очередь "чистятся" больницы, которые оказывают высокотехнологичную специализированную помощь. Уже сегодня выведены из красного режима онкологические диспансеры в Могилеве и Бресте, в ближайшем будущем — минский», — добавил Щербинский.

Как заявил начальник управления, отмечается снижение прироста заболеваемости и уменьшение числа пациентов, которым нужна госпитализация.

Наибольшую нагрузку на систему здравоохранения оказывают среднетяжелые и тяжелые пациенты, отметил представитель ведомства.

По информации Минздрава, за последние сутки в стране официально зарегистрировано 1890 новых случаев COVID-19 (с начала пандемии — 602 058), умерло 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (4646).

На сегодня 2 млн 882 тыс. граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них 2 млн 214 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. По подсчетам БелаПАН, за прошедшие выходные количество полностью вакцинированных увеличилось на 36 тыс. (+1,65%), получивших первую дозу — на 37 тыс. (+1,3%).