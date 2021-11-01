Два пешехода погибли под колесами автомобилей в Гомельской области

Два пешехода погибли 30 октября в Буда-Кошелевском и Добрушском районах, сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 30 октября в агрогородке Уваровичи 41-летняя водитель Peugeot наехала на 37-летнего пешехода, который, по предварительной информации, лежал на дороге.

Еще одно ДТП произошло на 23-м километре трассы М10 граница РФ — Гомель — Кобрин в Добрушском районе, где 24-летний водитель фуры сбил 42-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги.

Оба пешехода от полученных травм умерли на месте происшествия.