Премьер Иракского Курдистана обсудил с послом Беларуси в Багдаде миграционный кризис на границе с ЕС

Премьер-министр Курдского автономного района (Иракский Курдистан) Масрур Барзани и белорусский посол в Ираке Виктор Рыбак на встрече 1 ноября в Эрбиле обсудили миграционный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом, сообщает телеканал Kurdistan 24 со ссылкой на пресс-службу главы регионального правительства.

Источник: kurdistan24.net

Отмечается, что стороны рассмотрели «вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе установление более тесных связей».

«Они согласились с тем, что необходимо координироваться, когда речь заходит о решении проблем, с которыми сталкиваются гости из Курдистана во время поездок в Беларусь, — говорится в сообщении телеканала. — Барзани и Рыбак также обсудили условия, в которых находятся мигранты в Беларуси, и согласились с тем, что кризис должен быть разрешен в соответствии с международным правом. Они также подтвердили необходимость предотвращения незаконного пересечения границы и нелегальной миграции».

Помимо этого, Рыбак выразил «абсолютную готовность» Беларуси «развивать и расширять двусторонние связи с Курдистаном».

На телеканале отметили, что «в последние месяцы много мигрантов из Ирака и Курдистана прибыло в Беларусь», откуда они пытаются незаконно пересечь границу с Литвой, Латвией и Польшей, «что спровоцировало продолжающийся кризис».

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.