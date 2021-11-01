Лавров не видит необходимости в посредничестве России для урегулирования миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» высказал мнение, что Москве не нужно выступать посредником в урегулировании миграционного кризиса на границе Беларуси и Евросоюза. Стенограмма интервью 1 ноября опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Не вижу каких-либо проступков в международно-правовом плане и с точки зрения нарушения обязательств со стороны Белоруссии, — заявил чиновник. — Располагаю информацией (как и все другие заинтересованные лица), как развивается эта история. Согласно этим данным, с территории Белоруссии в Евросоюз пытаются проникнуть те, кто не хочет оставаться в республике и желает попасть именно в страны ЕС».

По мнению Лаврова, требовать от Александра Лукашенко и белорусских силовых структур не пускать иностранцев нельзя, поскольку «это расходится с принципами международного права, прежде всего гуманитарного». «Полуистеричные крики, звучащие из некоторых стран ЕС, что Белоруссия при поддержке России сознательно налаживает эти потоки, недостойны серьезных политиков. Это показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику», — считает глава российской дипломатии.

Он полагает, что в ЕС нет единства по вопросу приема мигрантов и принципиальную позицию выражают отдельные страны. Лавров обратил внимание на то, что «Польша или Литва выталкивают в Белоруссию беженцев, которые хотят попасть на их территорию», и задался вопросом, «чем это отличается от ситуации, не так давно произошедшей в Италии».

«Бывший министр внутренних дел [Италии Маттео] Сальвини отказался принимать на итальянскую территорию беженцев. Сказал, что по пути их следования было несколько стран ЕС, они могли бы попроситься туда. Сейчас Сальвини пытаются отдать под суд за то, что он подверг угрозе жизнь беженцев, стремившихся уйти от тяжелых, катастрофических условий, в которых они жили. Чем отличается поведение прибалтов и поляков от того, за что сейчас хотят судить бывшего министра?» — сказал Лавров.

По мнению главы МИД РФ, развал государств, «откуда "импортируется" нестабильность в виде нелегальных мигрантов», является «результатом авантюр Запада». «Иракская авантюра США, куда потом для "круговой поруки" подтянули несколько десятков тысяч натовцев и не только, жаждущих понравиться Вашингтону, — пояснил свою мысль Лавров. — Это агрессия против Ливии, провал двадцатилетнего пребывания, громогласно объявленного как миссия по установлению мира в Афганистане. В Сирии пытались сделать то же самое. В итоге сорвали с насиженных мест несколько миллионов человек, которые сейчас пытаются из Ливана, Иордании, Турции попасть в Европу».

«У наших западных коллег такая манера. Они любую ситуацию рассматривают с той исторической, хронологической точки, которая им удобна. Ливию разбомбили, Ирак разбомбили. Потом начали всех призывать проявить разделенную ответственность за судьбу беженцев. Мы спросили, почему "разделенную"? Проблему же они создали. Они ответили: "кто старое помянет, тому глаз вон", это все в прошлом, они осознали, сейчас проблема в наших руках. Еще один "блестящий" пример этой логики "отсечения" неудобных исторических периодов — это Украина», — добавил Лавров.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.