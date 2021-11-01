Правозащитники: Не менее 95 человек осуждены в октябре по уголовным делам, связанным с протестами

Не менее 95 человек осуждены в октябре по политически мотивированным уголовным делам, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

В сентябре, по данным правозащитников, было вынесено 103 таких приговора, в августе — 136, в июле — 107, в июне — 125, в мае — 109.

Число политзаключенных, по информации правозащитников, за октябрь выросло на 117.

Восемьдесят процентов осужденных в октябре — мужчины, 20% — женщины.

В 70% политически мотивированных дел, рассмотренных в октябре, в обвинении фигурировали диффамационные статьи Уголовного кодекса — 188-я, 367-я, 368-я, 369-я, 370-я, 391-я. «Таким образом, судебная система в подавляющем числе случаев работает на подавление свободы выражения мнений гражданами, которые подвергают критике представителей власти и должностных лиц», — говорится в отчете ПЦ «Весна» по результатам октябрьского мониторинга политически мотивированных уголовных дел.

При этом правозащитники отмечают, что в марте половине осужденных инкриминированы уголовные статьи о массовых беспорядках и грубом нарушении общественного порядка (293-я и 342-я), а в октябре такие статьи фигурировали в 24% политически мотивированных дел.

«Данные показатели позволяют отметить тенденцию, согласно которой белорусские власти от подавления свободы мирных собраний перешли к демонстративному пренебрежению свободой выражения мнений», — заключают правозащитники.

Двадцать семь человек в октябре приговорены суммарно к лишению свободы на 67 лет и 9 месяцев. 26 человек получили наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ) общей сложностью на 54,5 года, еще 40 человек — без направления в ИУОТ суммарно на 70 лет. Еще два человека арестованы суммарно на шесть месяцев.

«Мониторинг судебных процессов позволяет прийти к выводу о том, что судебная система применяет к фигурантам дел самые суровые виды наказания, связанные с ограничением и лишением свободы», — подчеркивают правозащитники.

По их данным, по приговорам в «протестных делах» применялось наказание в виде лишения свободы в 28,42% случаев, в виде ограничения свободы с направлением в ИУОТ — в 27,37% случаев, без направления в ИУОТ («домашняя химия») — в 42,11%, в виде ареста — в 2,1% случаев.

Правозащитники также подчеркивают, что уголовные дела «с политической составляющей» рассматриваются в «конвейерном режиме», а подробности рассмотрения значительной части из них остаются «за закрытыми дверями». Помимо этого, в разных формах ограничивается доступ к гласному разбирательству, некоторым наблюдателям запрещают вести аудиозапись в суде.