Официально: в Беларуси за сутки зарегистрировано 1.890 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.890 новых случаев COVID-19.
Как сообщила 1 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения, умерли 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписан 1.561 человек.
31 октября Минздрав сообщил о 1.985 новых случаях коронавируса, 30 октября было зафиксировано 1.992 случая, 29-го — 1.988, 28-го— 1.979, 27-го — 1.998, 26-го — 1.995, 25-го — 1.997, 24-го — 2.044, 23-го — 2.079, 22 октября — 2.082 случая. Суточный рекорд заболеваемости был зарегистрирован 21 октября — 2.097.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 602.058 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 575.555 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.646 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 20.796 тестов на коронавирус, днем ранее — 37.694. Всего проведено 9.652.240 тестов.
По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.