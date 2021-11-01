Официально: в Беларуси за сутки зарегистрировано 1.890 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.890 новых случаев COVID-19 .

Как сообщила 1 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения, умерли 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписан 1.561 человек.

31 октября Минздрав сообщил о 1.985 новых случаях коронавируса, 30 октября было зафиксировано 1.992 случая, 29-го — 1.988, 28-го— 1.979, 27-го — 1.998, 26-го — 1.995, 25-го — 1.997, 24-го — 2.044, 23-го — 2.079, 22 октября — 2.082 случая. Суточный рекорд заболеваемости был зарегистрирован 21 октября — 2.097.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 602.058 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 575.555 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.646 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20.796 тестов на коронавирус, днем ранее — 37.694. Всего проведено 9.652.240 тестов.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

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