Грозит штраф до 145 рублей: ГАИ проводит спецмероприятие

На протяжении десяти дней Госавтоинспекция будет проводить смпецмероприятие.

Как отметили в УГАИ Гродненской области, операция носит название «Техосмотр», главной целью которой является «привлечение внимания автовладельцев к поддержанию своего транспорта в технически исправном состоянии».

В дорожной милиции напомнили, что за непройденный техосмотр предусмотрена ответственность в виде наказания:

в первый раз — предупреждение или штраф (от 1 до 3 базовых величин);

повторно в течение года — штраф (от 2 до 5 базовых величин).