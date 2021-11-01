Грозит штраф до 145 рублей: ГАИ проводит спецмероприятие

/ Общество
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На протяжении десяти дней Госавтоинспекция будет проводить смпецмероприятие.

Как отметили в УГАИ Гродненской области, операция носит название «Техосмотр», главной целью которой является «привлечение внимания автовладельцев к поддержанию своего транспорта в технически исправном состоянии».

В дорожной милиции напомнили, что за непройденный техосмотр предусмотрена ответственность в виде наказания:

  • в первый раз — предупреждение или штраф (от 1 до 3 базовых величин);
  • повторно в течение года — штраф (от 2 до 5 базовых величин).

 

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Тэги: ГАИ техосмотр декада Гостехосмотр

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