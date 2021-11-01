Биржа: доллар подскочил на торгах 1 ноября

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.

Доллар добавил 0,0152 пункта — 2,4378 белорусского рубля.

Вырос и российский рубль. Плюс составил 0,0004 пункта — 3,4367 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро на первых ноябрьских торгах упал на 0,0047 пункта — 2,8186 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара за десять месяцев снизился на 7,52% (с 2,6194 до 2,4225 рубля).

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, на ушедшей рабочей неделе (25-29 октября) на БВФБ отсалютовали падением.

 

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Тэги: курсы валют

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