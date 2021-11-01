Биржа: доллар подскочил на торгах 1 ноября
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.
Доллар добавил 0,0152 пункта — 2,4378 белорусского рубля.
Вырос и российский рубль. Плюс составил 0,0004 пункта — 3,4367 белорусского рубля за 100 российских.
А вот евро на первых ноябрьских торгах упал на 0,0047 пункта — 2,8186 белорусского рубля.
Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара за десять месяцев
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Читайте также:
Эксперт: падение зарплаты является серьезной тенденцией, которая обострится в 2022 году У белорусов остался месяц для обмена банкнот образца 2000 года Эксперт назвал один из главных рисков для белорусской экономики