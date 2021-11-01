Стало известно, за что будут судить журналистку Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко
Журналистку Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко будут судить за «распространение экстремистских материалов», сообщает лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов.
Отмечается, что на 14 часов в Первомайском суде Минска назначено рассмотрение административного дела в отношении Славниковой и Лойко по статье 19.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).
Славникову и Лойко задержали 30 октября по возвращении из отпуска в минском аэропорту.
Утром того дня правозащитники сообщили, что журналистка и ее муж, прилетевшие ночью из Египта,
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