Стало известно, за что будут судить журналистку Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко

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Журналистку Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко будут судить за «распространение экстремистских материалов», сообщает лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов.

Отмечается, что на 14 часов в Первомайском суде Минска назначено рассмотрение административного дела в отношении Славниковой и Лойко по статье 19.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Славникову и Лойко задержали 30 октября по возвращении из отпуска в минском аэропорту.

Утром того дня правозащитники сообщили, что журналистка и ее муж, прилетевшие ночью из Египта, не выходят на связь. Родственники в аэропорту их не дождались. В УВД Советского района родителям Славниковой, которые приехали писать заявление об исчезновении дочери, заявили, что она и супруг задержаны сотрудниками Первомайского РУВД за совершение административного правонарушения и находятся в изоляторе ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина.

 

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Тэги: свобода слова Персона: Ирина Славникова Александр Лойко

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