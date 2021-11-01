Процесс по иску Минюста о ликвидации ТБМ возобновится 8 ноября в Верховном суде

Процесс по иску Министерства юстиции о ликвидации общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) возобновится в Верховном суде 8 ноября в 10.00, сообщила БелаПАН председатель организации Елена Анисим.

«Ничего хорошего мы не ожидаем, — отметила она. — Слава богу, нам удалось отсрочить [процесс ликвидации], и несколько месяцев выходили наши газеты. Но я понимаю, разве что сотая доля процента того, что решение будет в нашу пользу. Надежда остается в любом случае. Но исходя из логики развития событий, закрытия многих общественных организаций, в том числе Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына», Союза белорусских писателей, мы понимаем, что шансы практически нулевые».

По ее словам, к моменту ликвидации, если этот процесс все же будет запущен, объединение должно «завершить все начатые дела, чтобы выйти из ситуации с минимальными потерями».

На вопрос, cможет ли ТБМ существовать и продолжать свою деятельность без регистрации, Анисим ответила: «Безусловно, может. Во-первых, мы можем начать регистрацию под новым, другим названием. Далее, мы можем существовать как некие инициативы».

«Уже после всех негативных моментов мы соберемся и поговорим о том, как будем действовать дальше. Завтра мы хотим собрать секретариат и принять обращение ко всем нашим членам, призвать их сплотиться, сохранить свое тэбээмовское удостоверение. Дальше будем думать, как в новых условиях работать, чтобы людей не подставлять, но в то же время делать дела», — подчеркнула руководитель организации.

Как сообщалось, в течение июля Минюст вынес ТБМ два письменных предупреждения по результатам внеплановой проверки деятельности организации. Руководство объединения решило обжаловать предупреждение, касающееся сведений о юридических адресах нескольких структур ТБМ, а также неопубликованного на сайте финансового отчета.

Из-за жалобы на предупреждение 27 августа Верховный суд на неопределенный срок приостановил рассмотрение дела о ликвидации ТБМ на основании иска Минюста.

28 сентября Верховный суд отклонил жалобу общества на предупреждение Министерства, сохранив таким образом юридические основания для возобновления судебного процесса о ликвидации ТБМ.

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