В Минске два рейсовых автобуса попали в ДТП — есть пострадавшие
Просмотров: 78
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух рейсовых автобусов пострадали три человека.
Как сообщили в столичной ГАИ, накануне поздно вечером на улице Уборевича столкнулись два рейсовых автобуса «МАЗ».
От удара автобус, в который врезались, «проехал вперед и совершил наезд на троих пешеходов» (1992, 1993, 1994 г.р.), пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в ГАИ.
В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.