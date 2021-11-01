В Минске два рейсовых автобуса попали в ДТП — есть пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух рейсовых автобусов пострадали три человека.

Фото УГАИ Минска

Как сообщили в столичной ГАИ, накануне поздно вечером на улице Уборевича столкнулись два рейсовых автобуса «МАЗ».

От удара автобус, в который врезались, «проехал вперед и совершил наезд на троих пешеходов» (1992, 1993, 1994 г.р.), пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в ГАИ.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.