Эксперт прогнозирует ухудшение ситуации с балансом внешней торговли Беларуси в 2022 году

В 2022 году ситуация с балансом внешней торговли Беларуси ухудшится, заявил БелаПАН экономист Ярослав Романчук, комментируя последние данные официальной статистики.

Как сообщалось, внешнеторговый оборот Беларуси за девять месяцев 2021 года составил 57 млрд 799,3 млн долларов и вырос к уровню января—сентября 2020-го в текущих ценах на 32,1%. Экспорт товаров составил 28 млрд 146,8 млн долларов (+36,1%), импорт — 29 млрд 652,5 млн (+28,5%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—сентябрь 2021 года составило 1 млрд 505,7 млн долларов США. По итогам такого же периода 2020 года сальдо также было отрицательным — 2 млрд 393,5 млн долларов.

Взаимный товарооборот с Россией, по данным Белстата, за девять месяцев 2021 года составил 28 млрд 377,7 млн долларов и вырос на 35,7%. Экспорт товаров составил 11 млрд 663,5 млн (+22,6%), импорт — 16 млрд 714,2 млн (+46,6%), отрицательное сальдо — 5 млрд 50,7 млн (в январе—сентябре 2020 года — минус 1 млрд 885,4 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь—сентябрь 2021 года составил 11 млрд 941 млн долларов, увеличившись к уровню января—сентября 2020 года на 43,5%. Экспорт товаров составил 7 млрд 76,4 млн долларов (на 96,1% больше), импорт — 4 млрд 864,6 млн (+3,2%). Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным в размере 2 млрд 211,8 млн долларов (в январе—сентябре 2020 года — отрицательное в 1 млрд 103,9 млн).

Как пояснил эксперт, в структуре внешней торговли не происходит изменений: «Основной служат сырьевые и полусырьевые товары (нефтепродукты, продукция химической отрасли, калийные удобрения, металлы). Поэтому сейчас наблюдается рост экспорта на треть в условиях высокого внешнего спроса».

По его словам, этот тренд «имеет зеркальное отражение и на взаимоотношениях с Россией, поскольку это импорт сырья и энергетических товаров». «Хорошо продавать в Россию в условиях ужесточения конкуренции белорусские власти не могут, поэтому остается стандартный набор операции: мы оттуда завозим ресурсы, туда продаем гораздо меньше, поэтому и отрицательное сальдо значительное. С остальными у нас сальдо положительное, в том числе с Евросоюзом, который много раз против нас объявлял санкции. Ситуация с балансом присуща внешней конъюнктуре и мы ее наблюдаем», — сказал Романчук.

По его словам, «в следующем году ситуация будет радикально другой, в связи с вступлением в полную силу секторальных санкций она ухудшится». «Но пока ситуация такая и в ней нет признаков жесткой угрозы. В условиях санкций мы сильно снизим закупку сырья в России, потому что не сможем нефтепродукты поставлять в Евросоюз. С другой стороны, мы видим, что с Россией не особо получается договариваться. Тут вопрос, будет ли Россия в таком режиме работать, не имея симметричных дивидендов в виде 28 союзных программ, контроля над системными отраслями белорусской экономики и белорусской властью», — резюмировал эксперт.

Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , на ушедшей рабочей неделе (25-29 октября) на БВФБ отсалютовали падением .

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