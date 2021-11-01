Мининформ подтвердил блокировку сайта Регнум

Министерство информации Беларуси подтвердило блокировку сайта российского информагентства Регнум, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Министерством информации проводится постоянная работа по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе были направлены «очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе еuroradіo.fm, rеgnum.ru, bеlsat.eu, sprіng96.org, svаboda.org (http://svаboda.org/)».

Стоит отметить, что 28 октября этого года в Беларуси был заблокирован доступ к сайтам немецкой медиакомпании Deutsche Welle, телеканала «Настоящее время» (совместный проект американских радиостанций «Свобода» и «Голос Америки») и местной негосударственной газеты «Новы час».

29 октября, по информации близкого к силовым структурам телеграм-канала (ТК) «ГУБОП», ТК «Еврорадио» (Польша) был признан «экстремистскими материалами» по решению суда Центрального района Минска.

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