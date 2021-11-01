За выходные почти 1300 нелегалов страны ЕС не впустили со стороны Беларуси

За минувшие выходные дни страны Европейского союза не впустили 1.290 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 30 и 31 октября было зафиксировано соответственно 727 и 470 попыток нелегального проникновения с белорусской территории. За это время задержали четырех граждан Ирака, 138 иностранцев, которым удалось перейти границу, принудили покинуть Польшу.

Сообщается, что с начала миграционного кризиса в Польше задокументировано более 28,5 тыс. попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси: в августе — более 3,5 тыс., в сентябре — около 7,7 тыс., в октябре — около 17,3 тыс.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в «Твиттере», что на сегодняшний день на польско-белорусской границе несут службу более 9 тыс. военнослужащих.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что в субботу литовские пограничники не впустили в страну 31 нелегального мигранта со стороны Беларуси, в воскресенье — 35. Никого не задержали.

По данным погранслужбы, с начала августа, когда было принято решение не задерживать нелегалов, а разворачивать их обратно в Беларусь, в страну не впустили 5.371 человека. При этом с начала года белорусско-литовскую границу незаконно пересекли около 4,2 тыс. мигрантов.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 30 и 31 октября незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 13 и 18 иностранцев соответственно. Никого не задержали и в страну не впустили.

Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который находился в Минске с рабочим визитом 28 октября, заявил, что вдоль западных границ Беларуси продолжается милитаризация.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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