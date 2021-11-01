Доллар существенно растет на открытии первых торгов ноября

/ Экономика
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 ноября.

По данным на 10:20, три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:

  • доллар — 2,435 белорусского рубля (+0,0124 пункта);
  • евро — 2,8137 белорусского рубля (−0,0096 пункта);
  • российский рубль — 3,4268 белорусского рубля (−0,0095 пункта).

Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара за десять месяцев снизился на 7,52% (с 2,6194 до 2,4225 рубля).

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, на ушедшей рабочей неделе (25-29 октября) на БВФБ отсалютовали падением.

 

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Тэги: курсы валют

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