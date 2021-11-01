Доллар существенно растет на открытии первых торгов ноября
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 ноября.
По данным на 10:20, три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:
- доллар — 2,435 белорусского рубля (+0,0124 пункта);
- евро — 2,8137 белорусского рубля (−0,0096 пункта);
- российский рубль — 3,4268 белорусского рубля (−0,0095 пункта).
Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара за десять месяцев
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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