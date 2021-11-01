У белорусов осталось два месяца для обмена банкнот образца 2000 года

31 декабря 2021 года завершится обмен банкнот белорусских рублей образца 2000 года.

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Как сообщила пресс-служба Национального банка, с 1 января 2022 года банкноты номиналом 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства).

Указанные номиналы банкнот можно обменять на банкноты и монеты образца 2009 года в кассах Национального банка (Минск, ул. Толстого, 6) без ограничений и без взимания вознаграждения. Обмен осуществляется в соотношении 10.000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.

Как сообщалось, в соответствии с указом от 4 ноября 2015 года № 450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь" 1 июля 2016 года проведена деноминация официальной денежной единицы — белорусского рубля. 1 июля 2016 года в обращение выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года — 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.