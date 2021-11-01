Эксперт назвал один из главных рисков для белорусской экономики

По мнению старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Дмитрия Крука, ключевой сегодня является ситуация с инфляцией, которая не так давно превысила планку в 10%.

«Часто можно услышать скептическое, что, мол, 10 процентов для нашей страны — это не проблема, — отметил эксперт в интервью thinktanks.by . — У многих свежа в памяти гораздо более высокая инфляция 2011-2016 гг, не говоря уж о той, которую мы пережили в 90-х. На этом фоне инфляция в 10 с небольшим процентов может показаться не так уж радикально превышающей привычный темп. Нередко приходится слышать, что ускорение роста цен вызвано внешними факторами, а потому как бы не считается».

Он считает, что такое положение дел крайне тревожно, а угрозы, связанные с ростом цен, пока недооценены.

«Во-первых, 10% — это уже значимый рост цен. При возврате экономики к стагнации, который уже происходит, он съедает реальные доходы. Это уже явно ощутили на себе наименее обеспеченные группы людей, чьи номинальные доходы, как правило, пересматриваются достаточно редко — в первую очередь, речь идет о пенсионерах и бюджетниках», — подчеркнул экономист.

Кроме этого, он отметил, что инфляционный шок вне зависимости от причин всегда чреват дальнейшим разрастанием: «Есть такой экономический афоризм: если вы смотрите в лицо двузначной инфляции, то, вероятно, бороться с ней уже поздно. Какой-то период она все равно будет по инерции разрастаться, вопреки любым предпринятым мерам».

В случае Беларуси, убежден сотрудник BEROC, угроза раскручивания инфляционной спирали «во сто крат сильнее, чем в общем случае». Эксперт говорит, что это связано со «слабостью монетарной среды, которая выражается в тотальном недоверии к национальной валюте и финансовым посредникам».

В этой связи Крук делает вывод, что сегодня можно с большой долей уверенности говорить о наличии «потенциала для дальнейшего раскручивания инфляционной спирали».

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