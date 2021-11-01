Страна остается под покровом теплых воздушных масс
Погода в первый день последнего осеннего месяца будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западной половине местами порывистый.
В регионах столбик термометра покажет:
- Брест +12..+14°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +10..+12°C (ветер 4-9 м/с);
- Гомель +10..+12°C (ветер 4-9 м/с);
- Гродно +11..+13°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев +10..+12°C (ветер 4-9 м/с);
- Минск +10..+12°C (ветер 4-9 м/с).
Ранее синоптик Дмитрий Рябов заявлял, что