Страна остается под покровом теплых воздушных масс

Погода в первый день последнего осеннего месяца будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западной половине местами порывистый.

В регионах столбик термометра покажет:

Брест +12..+14°C (ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +10..+12°C (ветер 4-9 м/с);

Гомель +10..+12°C (ветер 4-9 м/с);

Гродно +11..+13°C (ветер порывами до 14 м/с);

Могилев +10..+12°C (ветер 4-9 м/с);

Минск +10..+12°C (ветер 4-9 м/с).

Ранее синоптик Дмитрий Рябов заявлял, что ноябрь в этом году ожидается теплее обычного — средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы. Норма составляет от -1°C на северо-востоке до +3°C на юго-западе и западе.