Страна остается под покровом теплых воздушных масс

/ Общество
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Погода в первый день последнего осеннего месяца будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западной половине местами порывистый.

В регионах столбик термометра покажет:

  • Брест +12..+14°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +10..+12°C (ветер 4-9 м/с);
  • Гомель +10..+12°C (ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +11..+13°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +10..+12°C (ветер 4-9 м/с);
  • Минск  +10..+12°C (ветер 4-9 м/с).

Ранее синоптик Дмитрий Рябов заявлял, что ноябрь в этом году ожидается теплее обычного — средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы. Норма составляет от -1°C на северо-востоке до +3°C на юго-западе и западе.

 

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Тэги: прогноз погоды

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