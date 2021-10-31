Синоптик Дмитрий Рябов: первая декада ноября будет по-осеннему теплой

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Ноябрь в этом году ожидается теплее обычного — средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы. Норма составляет от -1°C на северо-востоке до +3°C на юго-западе и западе.

Особенно по-осеннему тепло будет в первой декаде месяца, отметил в эфире ОНТ популярный синоптик Дмитрий Рябов.

По его словам, частые вторжения холодных масс воздуха во второй половине ноября станут создавать условия для формирования зимнего режима погоды. Переход среднесуточной температуры через 0 в сторону понижения считается началом зимы. В среднем он завершается в начале декабря.

Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений — 40-55 мм, это 15-20 дней с осадками. Они все чаще станут выпадать в виде дождя вперемешку с мокрым снегом.

 

 

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Тэги: прогноз погоды ноябрь Персона: Дмитрий Рябов

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