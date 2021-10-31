На фудкорте ТЦ Galleria Minsk скончался гражданин Ирака
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Гражданин Ирака скончался 31 октября на фудкорте торгового центра Galleria Minsk.
Как сообщила агентству
По предварительной информации, мужчина вместе со своими знакомыми находился за столиком кафе быстрого питания. В какой-то момент ему стало плохо, он упал. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия, однако мужчина скончался.
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку проводит Центральный (Минска) райотдел Следственного комитета.