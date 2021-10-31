На фудкорте ТЦ Galleria Minsk скончался гражданин Ирака

Гражданин Ирака скончался 31 октября на фудкорте торгового центра Galleria Minsk.

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Как сообщила агентству «Минск-Новости» официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, 35-летний гражданин Ирака прибыл на территорию Беларуси 20 октября.

По предварительной информации, мужчина вместе со своими знакомыми находился за столиком кафе быстрого питания. В какой-то момент ему стало плохо, он упал. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия, однако мужчина скончался.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку проводит Центральный (Минска) райотдел Следственного комитета.