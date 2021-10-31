Польша за сутки не впустила 727 нелегалов со стороны Беларуси

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За минувшие сутки Польша не впустила на свою территорию 727 мигрантов, намеревавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси, сообщает польская пограничная служба в «Твиттере».

В свою очередь Служба охраны государственной границы Литвы, сообщает Delfi, 30 октября не впустила в страну 31 нелегального мигранта со стороны Беларуси (в минувшую пятницу, 29 октября, — 111, в четверг — 186, в среду — 113, во вторник — 96, в понедельник, 25 октября, — 120).

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью, напоминает БелаПАН.

 

 

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Тэги: Беларусь-Польша-граница нелегальная миграция

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