Польша за сутки не впустила 727 нелегалов со стороны Беларуси

За минувшие сутки Польша не впустила на свою территорию 727 мигрантов, намеревавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси, сообщает польская пограничная служба в «Твиттере».

В свою очередь Служба охраны государственной границы Литвы, сообщает Delfi, 30 октября не впустила в страну 31 нелегального мигранта со стороны Беларуси (в минувшую пятницу, 29 октября, — 111, в четверг — 186, в среду — 113, во вторник — 96, в понедельник, 25 октября, — 120).

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью, напоминает БелаПАН.