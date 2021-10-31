В одном из отелей Хургады массовое отравление — пострадали около 40 россиян

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Около сорока российских туристов, отдыхавших в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel в египетской Хургаде, накануне вечером почувствовали недомогание и были госпитализированы с признаками отравления.

На данный момент в местной больнице находятся 24 туриста. Предполагается, что они будут выписаны сегодня вечером или завтра.

По одной из версий, источник отравления находился в водопроводной воде.

Местные власти закрыли гостиницу на неопределенный срок, туристов расселяют по другим отелям. Для проверки гостиницы создана специальная комиссия из сотрудников Минздрава и Минтуризма Египта.

 

 

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Тэги: отдых в Египте пострадали россияне российские туристы Город: Хургада

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