В одном из отелей Хургады массовое отравление — пострадали около 40 россиян

Около сорока российских туристов, отдыхавших в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel в египетской Хургаде, накануне вечером почувствовали недомогание и были госпитализированы с признаками отравления.

На данный момент в местной больнице находятся 24 туриста. Предполагается, что они будут выписаны сегодня вечером или завтра.

По одной из версий, источник отравления находился в водопроводной воде.

Местные власти закрыли гостиницу на неопределенный срок, туристов расселяют по другим отелям. Для проверки гостиницы создана специальная комиссия из сотрудников Минздрава и Минтуризма Египта.