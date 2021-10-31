В Беларуси за сутки от COVID-19 умерло еще 17 человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1985 новых случаев COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровело — 2648.

Суточный рекорд заболеваемости, по официальным данным, был зарегистрирован 21 октября — 2097 случаев.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 600 168 положительных тестов на COVID-19, выздоровело 573 994 пациента, умер 4631 человек.