С 1 ноября в Беларуси начнет действовать новый размер бюджета прожиточного минимума
1 ноября начинает действовать новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
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От размера БПМ зависят размеры различных социальных выплат, надбавок и повышений. В частности, размеры госпособий семьям, воспитывающим детей; социальные пенсии; повышения и доплаты к пенсиям для отдельных категорий пенсионеров; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Эти выплаты увеличились на 1,6%.
Новые размеры БПМ будут действовать по 31 января 2022 г.
Это четвертый перерасчет в этом году — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. С ноября прошлого года БПМ в среднем на душу населения вырос на 11,6%.