С 1 ноября в Беларуси начнет действовать новый размер бюджета прожиточного минимума

1 ноября начинает действовать новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Как сообщает pravo.by , БПМ установлен в следующих размерах: в среднем на душу населения — 288,01 рубля, трудоспособное население — 321,22 рубля, пенсионеры — 217,99 рубля, дети до трех лет — 180,64 рубля, дети от 3 до 6 лет — 251,26 рубля, дети от 6 до 18 лет — 307,98 рубля.

От размера БПМ зависят размеры различных социальных выплат, надбавок и повышений. В частности, размеры госпособий семьям, воспитывающим детей; социальные пенсии; повышения и доплаты к пенсиям для отдельных категорий пенсионеров; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Эти выплаты увеличились на 1,6%.

Новые размеры БПМ будут действовать по 31 января 2022 г.

Это четвертый перерасчет в этом году — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. С ноября прошлого года БПМ в среднем на душу населения вырос на 11,6%.