В январе—октябре официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился почти на 6,1%

В январе—октябре 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 6,06% (с 2,5789 до 2,4226). Это третий показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2020 года и 31 октября 2021-го.

На первой позиции Армения, где доллар подешевел на 8,57% (с 522,59 до 477,80 драма), на второй — Украина — 6,89% (с 28,2746 до 26,3265 гривны).

Далее следуют: Россия — снижение на 4,54% (с 73,8757 до 70,52 рубля), Грузия — на 3,56% (с 3,2766 до 3,1601 лари) и Таджикистан — на 0,46% (с 11,3 до 11,248 сомони).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

В остальных странах на территории бывшего СССР американская валюта подорожала: в Казахстане — на 1,52% (с 420,71 до 427,11 тенге); Молдове — на 1,75% (с 17,2146 до 17,5164 лея); Узбекистане — на 1,97% (с 10 476,92 до 10 683 сумов); Кыргызстане — на 2,60% (с 82,6498 до 84,8 сома); Латвии, Литве и Эстонии — на 5,37% (с 0,8149 до 0,8587 евро).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе—октябре не изменился (16,1 рубля).